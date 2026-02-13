Сколько серий в сериале "Спартак: Дом Ашура"?

«Спартак: Дом Ашура» — спин-офф знаменитого сериала «Спартак», вышедший на экраны в конце 2025 года.
В сериале «Спартак: Дом Ашура» 10 серий. Публикуем подробный график их выхода:
Действие этого сериала разворачивается в Италии I века до нашей эры. В центре сюжета — Ашур, знакомый зрителям по сериалу «Спартак». Здесь его история получает неожиданный поворот: за помощь в подавлении восстания он получает в награду ту самую гладиаторскую школу, которая раньше принадлежала Лентулу Батиату. Создатели проекта предлагают альтернативную версию судьбы персонажа, который в оригинальном сериале погиб, — и теперь у него появляется второй шанс.
Авторизация по e-mail