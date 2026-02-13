Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Спартак: Дом Ашура"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 февраля 2026 Дата обновления ответа: 13 февраля 2026

«Спартак: Дом Ашура» — спин-офф знаменитого сериала «Спартак», вышедший на экраны в конце 2025 года.

Количество эпизодов в сериале

В сериале «Спартак: Дом Ашура» 10 серий. Публикуем подробный график их выхода:

  • Господин — 5 декабря 2025
  • Отверженные — 5 декабря 2025
  • Недостойные — 12 декабря 2025
  • Кровь и кость — 19 декабря 2025
  • Богиня смерти — 26 декабря 2025
  • Пустые вещи — 2 января 2026
  • Глубокая рана — 9 января 2026
  • Горизонты — 23 января 2026
  • Те, кто остаются — 30 января 2026
  • Славься, Цезарь — 6 февраля 2026

О чем сериал:

Действие этого сериала разворачивается в Италии I века до нашей эры. В центре сюжета — Ашур, знакомый зрителям по сериалу «Спартак». Здесь его история получает неожиданный поворот: за помощь в подавлении восстания он получает в награду ту самую гладиаторскую школу, которая раньше принадлежала Лентулу Батиату. Создатели проекта предлагают альтернативную версию судьбы персонажа, который в оригинальном сериале погиб, — и теперь у него появляется второй шанс.

Спартак: Дом Ашура
Спартак: Дом Ашура драма, боевик, исторический
2025, США
