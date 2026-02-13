Сколько серий в сериале "Спартак: Дом Ашура"?

У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают

Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании

Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности»

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы