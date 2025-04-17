Сколько серий в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»?

Меню
Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 17 апреля 2025
Наш ответ:

«Сорвиголова: Рожденный заново» — американский супергеройский сериал, входящий в киновселенную Marvel. Премьера состоялась 4 марта 2025 года на стрим-сервисе Disney+. Проект представляет собой продолжение и мягкий перезапуск сериала «Сорвиголова», который выходил на Netflix в 2015–2018 годах.

Первый сезон «Рожденного заново» состоит из девяти эпизодов. Длительность каждого — около 60 минут. При этом шоу уже официально продлено на второй сезон, который, как ожидается, будет насчитывать восемь серий. Релиз намечен на 2026 год. Точная дата пока не анонсирована.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сорвиголова: Рожденный заново
Сорвиголова: Рожденный заново драма, боевик, фантастика
2025, США
0.0
