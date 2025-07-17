Сколько серий в сериале "Сон во сне"?

Наш ответ:

«Сон во сне» - китайский сериал 2025 года, который состоит из одного сезона и сорока серий.



Также напоминает сюжет новинки. Сун Сяо Юй неожиданно оказывается внутри книги, где ей уготована роль несчастной героини, которую жестоко использовал и погубил главный антагонист — Нань Хэн. Её первая мысль — бежать подальше и избежать своей трагической участи. Но, как ни старается, судьба раз за разом сталкивает её с Нань Хэном, будто следуя неумолимому сценарию. В этом мире все пленники своих ролей: одни запутались в дворцовых заговорах, другие погрязли в семейных распрях, третьи жаждут власти. Кто-то мечтает о любви и свободе, кто-то — вознестись выше, но жесткие рамки судьбы не дают им вырваться. Это не просто противостояние трусливой, цепляющейся за жизнь Сун Сяо Юй и беспощадного Нань Хэна — это борьба всех, кому предначертана чужая воля, против предопределённого будущего.