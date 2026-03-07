Сколько серий в сериале «Солнце, море два ствола»?

«Солнце, море, два ствола» — российский сериал, в котором сочетаются комедия, криминал и драма. Шоу выходит на телеканале СТС.

Проект на данный момент насчитывает два сезона, в каждом из которых по 13 эпизодов. Заключительная серия второго сезона вышла 4 марта 2026 года.

Гоша Адамян — амбициозный полицейский, мечтающий стать руководителем оперативного отдела в Сочи. У него есть все шансы на повышение: парень легко справляется с самыми сложными заданиями и умеет налаживать связи на курорте, что только помогает ему в работе. Но все меняется, когда в отдел прибегает капитан Воронцов из Москвы. Этот строгий и принципиальный мужчина вскоре становится не только предметом восхищения для сестры Гоши, Дианы, которая работает журналисткой, но и вызывает интерес у Кири — дочери начальника местной полиции, в которую Гоша давно влюблен. В результате и его амбиции, и личное счастье оказываются под угрозой.