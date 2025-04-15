Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Собиратель камней»?

Сколько серий в сериале «Собиратель камней»?

Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«Собиратель камней» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 5 апреля 2025 года. Проект состоит из четырех эпизодов. Продолжительность каждого — 44 минуты. Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», PREMIER, «Смотрешка» и «Кино1ТВ».

По сюжету в Ленинградской области близ деревни староверов обнаруживают сгоревший труп мужчины. Ходят слухи, что это было ритуальное самосожжение, какие практиковались в XVII веке. Однако молодая следователь Елена Рыбкина выясняет, что это на самом деле убийство. Помогает ей вести расследование майор Юрий Панов, который раньше тоже был старовером. Герои устанавливают, что преступление имеет отношение к прошлому Юрия и драгоценному артефакту, которое было его семейной реликвией.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Собиратель камней
Собиратель камней детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше