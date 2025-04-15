Сколько серий в сериале «Собиратель камней»?

«Собиратель камней» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 5 апреля 2025 года. Проект состоит из четырех эпизодов. Продолжительность каждого — 44 минуты. Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», PREMIER, «Смотрешка» и «Кино1ТВ».
По сюжету в Ленинградской области близ деревни староверов обнаруживают сгоревший труп мужчины. Ходят слухи, что это было ритуальное самосожжение, какие практиковались в XVII веке. Однако молодая следователь Елена Рыбкина выясняет, что это на самом деле убийство. Помогает ей вести расследование майор Юрий Панов, который раньше тоже был старовером. Герои устанавливают, что преступление имеет отношение к прошлому Юрия и драгоценному артефакту, которое было его семейной реликвией.
