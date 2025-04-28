Сколько серий в сериале "Смерш 3"?

Наш ответ:

«Смерш 3» - продолжение популярного сериала, которое вернулось на экраны в 2025 году. На данный момент первый сезон состоит из девяти эпизодов.



Рассказываем о сюжете сериала. 1944 год. Война подходит к завершению, но фашистская Германия ещё не сломлена. Немецкое командование разрабатывает планы, которые могут изменить ход событий и нанести удар по советским войскам. Особенно активно действует разведка, готовая на любые меры. Капитаны советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов получают опасные задания. Рискуя жизнями, они противостоят вражеским операциям как за линией фронта, так и в тылу, выполняя самые трудные и, казалось бы, невыполнимые миссии.

