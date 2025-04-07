Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Слово пацана: Кровь на асфальте"?

Сколько серий в сериале "Слово пацана: Кровь на асфальте"?

Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

В сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте» один сезон, состоящий из восьми серий. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Сериал стал одним из главных отечественных хитов последних лет и вызвал много споров в сети, вызванных неоднозначным содержанием проекта.

Напомним вам сюжет. Казань, начало 1989-го. Пока взрослые пытаются выжить в условиях тотального дефицита, подростки объединяются в уличные банды и дерутся за территорию — за каждый клочок асфальта, где можно что-то контролировать. В этом суровом мире важны своя правда, поддержка и пацанское слово — крепче любой присяги. Андрей, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе, живёт с мамой и младшей сестрой. Однажды ему поручают подтянуть по английскому сверстника Марата — парня из местной банды. Познакомившись с уличной жизнью, Андрей решает: больше он не чужой — он хочет быть «своим».

Слово пацана. Кровь на асфальте
Слово пацана. Кровь на асфальте драма
2023, Россия
7.0
