Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Сломанная стрела"?

Сколько серий в сериале "Сломанная стрела"?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Сломанная стрела» - сериал, ставший одной из главных теленовинок июня 2025 года. Он вышел на НТВ и пользуется большой популярностью зрителей. Всего в рамках первого сезона выпущено четыре эпизода.

Напомним сюжет. Сотрудник столичного СОБРа Максим переживает трагедию — он теряет дочь, и это подкашивает его изнутри. После очередного срыва руководство отправляет его в отпуск, чтобы тот пришёл в себя. Друг предлагает сменить обстановку и махнуть к Чёрному морю. Но вместо отдыха Максим оказывается втянут в опасную историю: в глухой деревне, где промышляют нелегальные старатели, вспыхивает жестокий конфликт из-за древнего артефакта. Вместе с случайными попутчиками Максим оказывается в смертельной игре, где ставки — жизнь каждого.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сломанная стрела
Сломанная стрела драма, боевик, триллер
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше