Сколько серий в сериале "Сломанная стрела"?

Наш ответ:

«Сломанная стрела» - сериал, ставший одной из главных теленовинок июня 2025 года. Он вышел на НТВ и пользуется большой популярностью зрителей. Всего в рамках первого сезона выпущено четыре эпизода.



Напомним сюжет. Сотрудник столичного СОБРа Максим переживает трагедию — он теряет дочь, и это подкашивает его изнутри. После очередного срыва руководство отправляет его в отпуск, чтобы тот пришёл в себя. Друг предлагает сменить обстановку и махнуть к Чёрному морю. Но вместо отдыха Максим оказывается втянут в опасную историю: в глухой деревне, где промышляют нелегальные старатели, вспыхивает жестокий конфликт из-за древнего артефакта. Вместе с случайными попутчиками Максим оказывается в смертельной игре, где ставки — жизнь каждого.