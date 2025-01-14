Меню
Сколько серий в сериале «Слепая»?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Слепая» — российский драматический сериал с элементами мистики, выходящий на телеканале ТВ-3 с 2014 года. На данный момент проект насчитывает уже 1495 эпизода. Продолжительность каждого — около 24 минут. Шоу повествует о слепой ясновидящей бабе Нине, чьи предки тоже обладали сверхъестественными способностями. Нина, которую сравнивают с Вангой, проживает в глухой деревушке вместе со своей внучкой Аней, помогая всем, кто обращается к ней за помощью. По ходу развития сюжета Нина жертвует собой ради спасения ребенка и перед смертью передает свой дар сестре Рае.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Слепая
Слепая драма, мистика, телешоу
2014, Россия
0.0
