Сколько серий в сериале «Слепая»?

«Слепая» — российский драматический сериал с элементами мистики, выходящий на телеканале ТВ-3 с 2014 года. На данный момент проект насчитывает уже 1495 эпизода. Продолжительность каждого — около 24 минут. Шоу повествует о слепой ясновидящей бабе Нине, чьи предки тоже обладали сверхъестественными способностями. Нина, которую сравнивают с Вангой, проживает в глухой деревушке вместе со своей внучкой Аней, помогая всем, кто обращается к ней за помощью. По ходу развития сюжета Нина жертвует собой ради спасения ребенка и перед смертью передает свой дар сестре Рае.
