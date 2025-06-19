Меню
Сколько серий в сериале «Скрытые мотивы»?

Сколько серий в сериале «Скрытые мотивы»?

19 июня 2025
Наш ответ:

«Скрытые мотивы» — российский сериал, в котором детективная составляющая сочетается с мелодрамой. Проект состоит из одного сезона, который вышел в 2020 году. Сериал включает 16 эпизодов продолжительностью по 50 минут каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER и «Кино1ТВ».

Это история о счастливой матери и жене Нине Покровской, которая в прошлом работала следователем. После резонансного дела, фигурантом которого был серийный убийца, она оставила службу и сосредоточилась на семье. В то же время ее муж в лице респектабельного офицера МВД продолжит делать карьеру. Однажды Нина узнает, что муж ей изменяет. Героиня забирает сына и уходит. Теперь она вынуждена начинать жизнь заново.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скрытые мотивы
Скрытые мотивы драма, детектив
2025, Россия
9.0
