Наш ответ:

«Сказочный патруль» — один из самых популярных мультсериалов современности, продолжающих выходить по сей день.

Синопсис гласит:

Варя, Маша и Снежка отправляются в город Мышкин, где знакомятся с Аленкой и, пройдя через испытания, становятся настоящими подругами. Объединившись, они создают команду, следящую за балансом сказочных сил. Затем девушки отправляются в Сказочный мир искать родителей Аленки и находят нового союзника — хранительницу времени Алису.

Сколько серий в сериале «Сказочный патруль»

На данный момент вышло 104 коротких серии, каждую длительностью примерно 11 минут. Всего планируют создать 130 эпизодов, и до полного завершения ещё остались 26 серий в производстве.

Первый стартовал 30 апреля 2016 и завершился 14 декабря 2018. Второй шёл с февраля 2019 по февраль 2021, третий — с февраля 2021 по январь 2023, четвёртый — с февраля 2023 по февраль 2025. Пятый начал выходить с сентября 2025 и по-прежнему продолжается.

