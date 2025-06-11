Сколько серий в сериале "Синдром шахматиста"?

Наш ответ:

«Синдром шахматиста» - криминальный сериал отечественного производства. Он вышел в 2014 году и завершился после четырех эпизодов.



Напоминаем сюжет. В провинциальном Торбинске одна за другой происходят загадочные смерти криминальных авторитетов. Ходят слухи, что за убийствами стоит некий таинственный «Шахматист» — личность, окутанная тайной, которую никто никогда не видел. Полиция и криминальные круги охотятся за ним, не зная, кто он на самом деле. В этот момент в город приезжает Влад Артемьев — преподаватель восточной истории и мастер боевых искусств. Из-за совпадений и странных обстоятельств подозрение падает на него. Чтобы очистить своё имя, Влад скрывается и начинает собственное расследование. В его поисках помогают студентка Кристина и хакер Ульяна. В конце концов Влад выходит на след настоящего «Шахматиста» и обезвреживает его, доказывая свою невиновность.