Сколько серий в сериале "Синдром шахматиста"?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

«Синдром шахматиста» - криминальный сериал отечественного производства. Он вышел в 2014 году и завершился после четырех эпизодов.

Напоминаем сюжет. В провинциальном Торбинске одна за другой происходят загадочные смерти криминальных авторитетов. Ходят слухи, что за убийствами стоит некий таинственный «Шахматист» — личность, окутанная тайной, которую никто никогда не видел. Полиция и криминальные круги охотятся за ним, не зная, кто он на самом деле. В этот момент в город приезжает Влад Артемьев — преподаватель восточной истории и мастер боевых искусств. Из-за совпадений и странных обстоятельств подозрение падает на него. Чтобы очистить своё имя, Влад скрывается и начинает собственное расследование. В его поисках помогают студентка Кристина и хакер Ульяна. В конце концов Влад выходит на след настоящего «Шахматиста» и обезвреживает его, доказывая свою невиновность.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Синдром Шахматиста
Синдром Шахматиста боевик, криминал, детектив
2014, Россия
0.0
