Сколько серий в сериале "Шерлок и дочь"?

Олег Скрынько 28 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«Шерлок и дочь» - американский сериал 2025 года. На данный момент он состоит из одного сезона и восьми эпизодов.

Этот детективный сериал предлагает свежий взгляд на знакомую историю о знаменитом британском сыщике. После таинственного убийства своей матери молодая американка Амелия узнаёт, что её исчезнувшим отцом может оказаться сам Шерлок Холмс. С этой сенсационной новостью она отправляется в Лондон и появляется на пороге его дома, не подозревая, что тем самым запускает череду драматических событий. В это время Холмс вовлечён в опасную игру: он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон, которых захватил в заложники могущественный преступный синдикат, возглавляемый Мориарти. Смелая и решительная Амелия неожиданно становится его союзницей, а Шерлок, подключая свои знаменитые способности и сеть информаторов, начинает распутывать загадку её прошлого. Может ли быть, что он действительно отец этой дерзкой девушки?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шерлок и дочь
Шерлок и дочь триллер, детектив
2025, Великобритания
0.0
