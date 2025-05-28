Сколько серий в сериале "Шерлок и дочь"?

Наш ответ:

«Шерлок и дочь» - американский сериал 2025 года. На данный момент он состоит из одного сезона и восьми эпизодов.



Этот детективный сериал предлагает свежий взгляд на знакомую историю о знаменитом британском сыщике. После таинственного убийства своей матери молодая американка Амелия узнаёт, что её исчезнувшим отцом может оказаться сам Шерлок Холмс. С этой сенсационной новостью она отправляется в Лондон и появляется на пороге его дома, не подозревая, что тем самым запускает череду драматических событий. В это время Холмс вовлечён в опасную игру: он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон, которых захватил в заложники могущественный преступный синдикат, возглавляемый Мориарти. Смелая и решительная Амелия неожиданно становится его союзницей, а Шерлок, подключая свои знаменитые способности и сеть информаторов, начинает распутывать загадку её прошлого. Может ли быть, что он действительно отец этой дерзкой девушки?