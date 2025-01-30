Сколько серий в сериале "Шеф"?

Наш ответ:

«Шеф» - криминальный сериал российского производства, который начал выходить в эфир в 2012 году. Шоу стало одним из народных хитов и продолжает выходить по сей день. В общей сложности на сегодняшний день были выпущены 158 эпизодов. Однако в будущем количество серий может увеличиться.



Полковник милиции Виктор Расторгуев с семьёй вынужден покинуть Москву после конфликта с влиятельным чиновником. Понимая, что спокойно работать там уже не получится, он переезжает в Санкт-Петербург и становится начальником районного РУВД. Вместе с ним переезжают его жена Ольга и 16-летний сын Павел. Однако адаптация на новом месте оказывается непростой — семья сталкивается с неожиданными трудностями, а жизнь идёт далеко не так, как они надеялись.