Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Шеф"?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Шеф» - криминальный сериал российского производства, который начал выходить в эфир в 2012 году. Шоу стало одним из народных хитов и продолжает выходить по сей день. В общей сложности на сегодняшний день были выпущены 158 эпизодов. Однако в будущем количество серий может увеличиться.

Полковник милиции Виктор Расторгуев с семьёй вынужден покинуть Москву после конфликта с влиятельным чиновником. Понимая, что спокойно работать там уже не получится, он переезжает в Санкт-Петербург и становится начальником районного РУВД. Вместе с ним переезжают его жена Ольга и 16-летний сын Павел. Однако адаптация на новом месте оказывается непростой — семья сталкивается с неожиданными трудностями, а жизнь идёт далеко не так, как они надеялись.

