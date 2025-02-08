Сколько серий в сериале «Шеф»?

Наш ответ:

«Шеф» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась 14 ноября 2024 года. Первый и на данный момент единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — от 19 до 27 минут. Очевидно, что проект был создан на волне успеха американского шоу «Медведь». Ожидается, что «Шеф» получит второй сезон из десяти серий, которые выйдут в конце 2025 года.



В центре сюжета — одаренный и амбициозный шеф-повар Кай, работающий в популярном столичном ресторане. Он стремится завоевать звание лучшего шефа страны, поэтому ревностно блюдет уровень обслуживания в своем заведении. Однажды у Кая случается размолвка с одним из клиентов, который оказывается влиятельным чиновником. Из-за этого Кай теряет работу и отправляется работать поваром в женскую колонию. Парень не теряет надежды открыть в будущем собственный ресторан и победить в конкурсе поваров.