Сколько серий в сериале «Шеф»?

Олег Скрынько 8 февраля 2025 Дата обновления: 8 февраля 2025
Наш ответ:

«Шеф» — российский комедийно-драматический сериал, премьера которого состоялась 14 ноября 2024 года. Первый и на данный момент единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — от 19 до 27 минут. Очевидно, что проект был создан на волне успеха американского шоу «Медведь». Ожидается, что «Шеф» получит второй сезон из десяти серий, которые выйдут в конце 2025 года.

В центре сюжета — одаренный и амбициозный шеф-повар Кай, работающий в популярном столичном ресторане. Он стремится завоевать звание лучшего шефа страны, поэтому ревностно блюдет уровень обслуживания в своем заведении. Однажды у Кая случается размолвка с одним из клиентов, который оказывается влиятельным чиновником. Из-за этого Кай теряет работу и отправляется работать поваром в женскую колонию. Парень не теряет надежды открыть в будущем собственный ресторан и победить в конкурсе поваров.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шеф
Шеф комедия
2024, Россия
0.0
