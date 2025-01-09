Сколько серий в сериале "Шальные карты"?

Меню
Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Шальные карты» - комедийный детектив, премьера которого состоялась в 2024 году. В рамках первого сезона были выпущены 10 эпизодов, а 8 января стартовал второй сезон, который, по нынешним данным, будет включать 5 эпизодов.

Детектив Коул Эллис, пониженный в должности, проводит последний год на службе в морском патруле. Макс Митчелл — молодая и находчивая аферистка, привыкшая жить на ходу и обманывать доверчивых людей. Их пути пересекаются неожиданно: Макс помогает Коулу раскрыть преступление, давая шанс ему вернуть свою должность, а себе — избежать тюрьмы. Теперь им предстоит работать вместе, несмотря на разные подходы: Коул полагается на опыт и логику, а Макс предпочитает использовать обаяние и хитрость, что часто приводит к конфликтам, но делает их дуэт уникальным.

