Сколько серий в сериале "Шальные карты"?

Наш ответ:

«Шальные карты» - комедийный детектив, премьера которого состоялась в 2024 году. В рамках первого сезона были выпущены 10 эпизодов, а 8 января стартовал второй сезон, который, по нынешним данным, будет включать 5 эпизодов.



Детектив Коул Эллис, пониженный в должности, проводит последний год на службе в морском патруле. Макс Митчелл — молодая и находчивая аферистка, привыкшая жить на ходу и обманывать доверчивых людей. Их пути пересекаются неожиданно: Макс помогает Коулу раскрыть преступление, давая шанс ему вернуть свою должность, а себе — избежать тюрьмы. Теперь им предстоит работать вместе, несмотря на разные подходы: Коул полагается на опыт и логику, а Макс предпочитает использовать обаяние и хитрость, что часто приводит к конфликтам, но делает их дуэт уникальным.