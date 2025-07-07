Меню
Сколько серий в сериале «Сестры»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

Существует два российских сериала под названием «Сестры». Первый — комедийная мелодрама, вышедшая в 2021–2024 годах. Проект состоит из трех сезонов. В первом 19 серий, во втором и третьем — по 13. Продолжительность каждого эпизода — 24 минуты. Центре сюжета — три женщины, которые вынуждены взять на себя управление автомастерской после смерти своего отца.

Другое шоу под названием сестры стартовало 30 июня 2025 года на телеканале «Россия 1». Это мелодрама, в которой 16 эпизодов. Это история о близняшках Соне и Алисе, которые выросли отдельно друг от друга в разных странах. Однажды они причудливым образом воссоединяются: Соня теряет память, а Алиса, влюбившись в ее мужа, принимает личину сестры. Соня же заняла место Алисы, привязавшись к ее детям, но не полюбив ее мужа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сестры
Сестры комедия
2022, Россия
0.0
