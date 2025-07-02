Сколько серий в сериале "Серебряный волк"?

Меню
Олег Скрынько 2 июля 2025 Дата обновления: 2 июля 2025
Наш ответ:

«Серебряный волк» - российский сериал, премьера которого состоялась 14 февраля 2022 года на Первом канале. Всего сериал содержит восемь эпизодов.

Напоминаем сюжет. Полковник в отставке Александр Волков, семидесятилетний преподаватель Академии ФСБ, и молодой оперативник Игорь Каморин, 27-летний адепт цифровых технологий, — казалось бы, полные противоположности. Волков с трудом осваивает мессенджеры, а Каморин не представляет жизни без гаджетов. Молодой капитан уверен, что «аналоговые» методы ветерана безнадежно устарели, а матерый полковник считает, что «клиповое» мышление коллеги поверхностно даже для простых задач. Но когда судьба сводит их вместе, этому необычному дуэту предстоит совершить невозможное — объединить проверенную временем школу оперативной работы и передовые технологии, доказав, что опыт и инновации могут быть грозным оружием.

