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Сколько серий в сериале «Сердце Веры»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 марта 2026 Дата обновления ответа: 25 марта 2026

Российский мелодраматический мини-сериал «Сердце Веры» (2026), премьера которого состоялась на канале «Домашний», состоит из 4 серий. Продолжительность каждого эпизода составляет 48 минут.

О чем сериал

В центре сюжета — кардиохирург Вере, чью устоявшуюся жизнь переворачивает возвращение первой любви, Дмитрия, бросившего ее беременной в юности под давлением своей семьи. Успешная героиня, воспитывающая дочь, вынуждена выбирать между заботливым мужем Кириллом и человеком, к которому остались чувства.

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Сердце Веры
Сердце Веры мелодрама, драма
2026, Россия
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