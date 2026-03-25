Сколько серий в сериале «Сердце Веры»?

Российский мелодраматический мини-сериал «Сердце Веры» (2026), премьера которого состоялась на канале «Домашний», состоит из 4 серий. Продолжительность каждого эпизода составляет 48 минут.
В центре сюжета — кардиохирург Вере, чью устоявшуюся жизнь переворачивает возвращение первой любви, Дмитрия, бросившего ее беременной в юности под давлением своей семьи. Успешная героиня, воспитывающая дочь, вынуждена выбирать между заботливым мужем Кириллом и человеком, к которому остались чувства.
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