Сколько серий в сериале "Семья по выбору"?

Наш ответ:

«Семья по выбору» - южнокорейская дорама 2024 года которая сразу же полюбилась русскоязычной аудитории. Сериал уже завершен и включает в себя шестнадцать эпизодов, доступных для просмотра на стриминговых платформах.



Маленькая девочка — добрая, энергичная и веселая, живет с отцом, который владеет небольшой лапшичной. Ее мама ушла из жизни три года назад. Больше всего она мечтает о старшем брате, но появление новой мамы ей совсем не по душе. Однажды в их дом переезжает другая семья — супруги с маленьким сыном, которые недавно потеряли дочь. Однако мать вскоре уходит, оставив мужа и ребенка. Позже в их жизни появляется еще один мальчик, оставленный родителями. Вместе эти трое детей, несмотря на разные судьбы, становятся настоящей семьей.