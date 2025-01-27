Меню
Сколько серий в сериале "Семья по выбору"?

Сколько серий в сериале "Семья по выбору"?

Олег Скрынько 27 января 2025 Дата обновления: 27 января 2025
Наш ответ:

«Семья по выбору» - южнокорейская дорама 2024 года которая сразу же полюбилась русскоязычной аудитории. Сериал уже завершен и включает в себя шестнадцать эпизодов, доступных для просмотра на стриминговых платформах.

Маленькая девочка — добрая, энергичная и веселая, живет с отцом, который владеет небольшой лапшичной. Ее мама ушла из жизни три года назад. Больше всего она мечтает о старшем брате, но появление новой мамы ей совсем не по душе. Однажды в их дом переезжает другая семья — супруги с маленьким сыном, которые недавно потеряли дочь. Однако мать вскоре уходит, оставив мужа и ребенка. Позже в их жизни появляется еще один мальчик, оставленный родителями. Вместе эти трое детей, несмотря на разные судьбы, становятся настоящей семьей.

