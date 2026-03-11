Сколько серий в сериале "Семья — это испытание"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 марта 2026 Дата обновления ответа: 11 марта 2026

«Семья — это испытание» — турецкая мелодрама, увидевшая свет в 2026 году. Сериал продолжает выходить на экраны, поэтому мы указываем лишь те эпизоды, которые уже официально анонсированы. В будущем их количество может измениться.

Точное количество эпизодов

В сериале «Семья — это испытание» 9 серий, которые выйдут в рамках первого сезона. Публикуем подробный график релиза:

  • Серия 1 — 13 января 2026
  • Серия 2 — 20 января 2026
  • Серия 3 — 27 января 2026
  • Серия 4 — 3 февраля 2026
  • Серия 5 — 10 февраля 2026
  • Серия 6 — 17 февраля 2026
  • Серия 7 — 24 февраля 2026
  • Серия 8 — 3 марта 2026
  • Серия 9 — 10 марта 2026

О чем сериал:

Доган Ханджиоглу — талантливый хирург, который когда-то жил в Стамбуле, но несколько лет назад сбежал оттуда после ужасной ссоры с отцом. Теперь он обосновался в Измире, спасает пациентов и старается не вспоминать о родственниках. Единственный человек, с кем он ещё поддерживает связь — младшая сестра Мелек. Именно она уговаривает его вернуться в Стамбул на свадьбу другой сестры, Гюлюсан. Доган соглашается, но даже не догадывается, что этот визит заставит его вновь пережить старые раны и столкнуться с тёмными тайнами семьи Ханджиоглу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семья — это испытание
Семья — это испытание драма
2026, Турция
0.0
Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 14 комментариев
Какой текст песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть все части фильма "Трансформеры"? 3 комментария
Луффи — сын Гол Д. Роджера? Во 2 сезоне «Ван-Писа» зря на это намекали — фанаты манги и аниме знают правду
«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей
Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится
Сельская мистика вместо разборки питерской в этом забытом сериале с Жарковым: сыграл первого парня на деревне
«Кейпоп-охотницы» мокрого места не оставили от «Магички» и «Истребителя демонов»: уникальный рекорд аниме Netflix уже не переплюнуть
«Древний» детектив Пятого канала зрители пересмотрели спустя 7 лет и убедились в одном: «Шибанов с Брагиным рядом не стояли»
Снялся у Данелии, Рязанова и Гайдая, «увел» роль у Быкова: чем запомнится Николай Гаро – непризнанный король эпизодов
Семенов не умер? Есть 3 причины в это поверить — в 8-м сезоне «Невского» точно будет крутой поворот
Бутафорское оружие, настоящий твист: русское «Криминальное чтиво» не стыдно советовать друзьям – хохотал почти 20 минут подряд
Сон Джин-у хуже петуха: свежее аниме всего за одну серию уложило на лопатки «Соло прокачку» – претендент на «тайтл года»
Только 2 фильма за прошлый год собрали по 200+ наград и премий: россияне каждый прозвали «повесточкой»
