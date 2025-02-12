Сколько серий в сериале «Семнадцать мгновений весны»?

Наш ответ:

«Семнадцать мгновений весны» — классический советский мини-сериал на основе одноименного романа Юлиана Семенова. Режиссером выступила Татьяна Лиознова. Сезон состоит из 12 эпизодов. Премьера состоялась в августе 1973 года.



Действие телефильма разворачивается с 12 февраля по 24 марта 1945 года. В центре сюжета — штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, который на самом деле является советским разведчиком Максимом Исаевым. Он работает под прикрытием в центральном аппарате Службы безопасности. Его миссия состоит в том, чтобы вычислить и сорвать сепаратные переговоры между нацистской Германией и западными союзниками (США и Великобритания). В то же время начальство Штирлица подозревает, что тот может быть двойным агентом и инициирует соответствующее расследование.