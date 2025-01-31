Меню
Сколько серий в сериале "Сегун"?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Сегун» - масштабный исторический сериал, вышедший на Hulu в начале 2024 года. На данный момент сериал включает один сезон, состоящий из десяти эпизодов. Однако в 2026 году планируется выпуск второго сезона, производство которого идет прямо сейчас.

Напомним сюжет, основанный на одноименном классическом романе. 1600 год, Япония охвачена междоусобными войнами. Английский штурман Джон Блэкторн оказывается в чужой и враждебной стране, но постепенно находит свое место, изучая язык, традиции и военное искусство. Его покровителем становится могущественный даймё Ёси Торанага, прообразом которого послужил Иэясу Токугава. Однако у Блэкторна появляются опасные враги — португальские иезуиты, стремящиеся сохранить влияние при дворе. Единственной поддержкой для него становятся японские христиане, в том числе леди Тода Марико, испытывающая к нему глубокие чувства.

