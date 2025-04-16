Сколько серий в сериале "Седьмая руна"?

Наш ответ:

«Седьмая руна» - российский сериал, выходивший на экраны в 2015 году. В общей сложности триллер состоит из восьми эпизодов.



Рассказываем о сюжете сериала. В небольшом российском городке происходит череда загадочных смертей. Для расследования направляют следователя из Москвы — Олега Нестерова. Он быстро выходит на след Чистякова — бывшего кэгэбэшника и профессора, увлечённого эзотерикой. Тот собирает вокруг себя людей со сверхспособностями, мечтая изменить мир. Связан ли он с убийствами, или просто фанат «Калевалы»? Помочь Нестерову разобраться берутся студентка Вера и журналистка Татьяна, с которой его связывает прошлое. Сериал «Седьмая руна» — мистический триллер с элементами детектива, где грань между реальностью и иллюзией всё время размыта.