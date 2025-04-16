Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Седьмая руна"?

Сколько серий в сериале "Седьмая руна"?

Олег Скрынько 16 апреля 2025 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

«Седьмая руна» - российский сериал, выходивший на экраны в 2015 году. В общей сложности триллер состоит из восьми эпизодов.

Рассказываем о сюжете сериала. В небольшом российском городке происходит череда загадочных смертей. Для расследования направляют следователя из Москвы — Олега Нестерова. Он быстро выходит на след Чистякова — бывшего кэгэбэшника и профессора, увлечённого эзотерикой. Тот собирает вокруг себя людей со сверхспособностями, мечтая изменить мир. Связан ли он с убийствами, или просто фанат «Калевалы»? Помочь Нестерову разобраться берутся студентка Вера и журналистка Татьяна, с которой его связывает прошлое. Сериал «Седьмая руна» — мистический триллер с элементами детектива, где грань между реальностью и иллюзией всё время размыта.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше