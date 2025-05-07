Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Счастья хватит всем"?

Сколько серий в сериале "Счастья хватит всем"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 7 мая 2025
Наш ответ:

«Счастья хватит всем» - мелодраматический сериал, вышедший на стриминге «Смотрим» в 2025 году. В общей сложности были выпущены четыре эпизода.

Напомним вам сюжет мелодрамы, полюбившейся российской публике. Почти достигнув пятидесятилетия, Катерина больше не ждёт от жизни чудес. Она работает старшей медсестрой в хирургии и давно испытывает чувства к талантливому хирургу, который видит в ней лишь верного друга и коллегу. В честь 25-летия её работы коллеги дарят ей путёвку на экскурсию по Золотому кольцу. Катерина воспринимает поездку как шанс отвлечься от проблем. Но встреча с преподавателем истории переворачивает всё: он напоминает ей, что она — женщина. И теперь перед ней стоит выбор: прошлое или шанс на новую жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Счастья хватит всем
Счастья хватит всем мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше