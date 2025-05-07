Сколько серий в сериале "Счастья хватит всем"?

Наш ответ:

«Счастья хватит всем» - мелодраматический сериал, вышедший на стриминге «Смотрим» в 2025 году. В общей сложности были выпущены четыре эпизода.



Напомним вам сюжет мелодрамы, полюбившейся российской публике. Почти достигнув пятидесятилетия, Катерина больше не ждёт от жизни чудес. Она работает старшей медсестрой в хирургии и давно испытывает чувства к талантливому хирургу, который видит в ней лишь верного друга и коллегу. В честь 25-летия её работы коллеги дарят ей путёвку на экскурсию по Золотому кольцу. Катерина воспринимает поездку как шанс отвлечься от проблем. Но встреча с преподавателем истории переворачивает всё: он напоминает ей, что она — женщина. И теперь перед ней стоит выбор: прошлое или шанс на новую жизнь.