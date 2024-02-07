Меню
Сколько серий в сериале "Сармат"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Сармат", 2024 года, 4 эпизода, длительностью по 50 минут.
Сериал "Сармат" рассказывает историю о сотруднике управления по контролю за оборотом наркотиков по имени Артем Стеклов. Вместе со своим коллегой из Сочи он арестовывает Константина, сына известного на юге наркодилера Виктора Хромова. Артем становится свидетелем обвинения против наследника наркобарона, но опасается мести преступной группировки. Он решает отправить свою семью в защищенное место, чтобы обезопасить их. Однако бандитам удается их найти. Теперь семье Артема угрожает опасность.

Сармат
Сармат боевик
2024, Россия
0.0
