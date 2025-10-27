Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Санкционер"?

Сколько серий в сериале "Санкционер"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 октября 2025 Дата обновления ответа: 27 октября 2025

«Санкционер» — российский сериал 2025 года, выпущенный СТС.\

Синопсис гласит:

Лишившись из-за санкций всего состояния, бизнесмен Василий Баранов оказывается в родном Семиболотске, который не видел 30 лет. Столкнувшись с холодностью семьи, он решает, что причина — его бедность, и бросается в погоню за новым богатством, чтобы вернуть уважение отца и бывшей невесты. Его авантюру поддерживает лишь местный таксист, хотя жена последнего яростно против их общения.

Сколько серий в сериале «Санкционер»



В первом сезоне запланирован выпуск 17 эпизодов. Вот подробный график релиза:

  • Серия 1 — 20 октября 2025
  • Серия 2 — 20 октября 2025
  • Серия 3 — 20 октября 2025
  • Серия 4 — 21 октября 2025
  • Серия 5 — 21 октября 2025
  • Серия 6 — 22 октября 2025
  • Серия 7 — 22 октября 2025
  • Серия 8 — 22 октября 2025
  • Серия 9 — 23 октября 2025
  • Серия 10 — 23 октября 2025
  • Серия 11 — 23 октября 2025
  • Серия 12 — 27 октября 2025
  • Серия 13 — 27 октября 2025
  • Серия 14 — 28 октября 2025
  • Серия 15 — 28 октября 2025
  • Серия 16 — 29 октября 2025
  • Серия 17 — 29 октября 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Санкционер
Санкционер комедия
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше