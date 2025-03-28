Меню
Сколько серий в сериале "Самозванец"?

Олег Скрынько 28 марта 2025 Дата обновления: 28 марта 2025
Наш ответ:

«Самозванец» - новый отечественный сериал, который выходит на канале НТВ. В общей сложности запланирован выпуск 12 эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала. Бурлак и Окунь — автоугонщики. Однажды они крадут элитную иномарку, а в багажнике находят два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на их след. Окуня убивают, но Бурлак спасается бегством и скрывается в деревне, где живёт отец Окуня, не видевший сына с детства. Чтобы затаиться, он выдаёт себя за погибшего друга. Посёлок Ям неожиданно становится лакомым куском для девелоперов, но Окунев отказывается продавать землю. Бурлак, поддерживая «семью», вынужден встать против местных бандитов, защищая их долю.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Самозванец
Самозванец боевик, драма
2025, Россия
0.0
