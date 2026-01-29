Сколько серий в сериале "Розы и грехи"?

Сколько серий в сериале "Розы и грехи"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 января 2026 Дата обновления ответа: 29 января 2026

«Розы и грехи» — турецкая мелодрама 2025 года, которая покорила сердца российских зрителей.

О чем сериал:

Жизнь успешного бизнесмена Серхата разбита на осколки: он узнаёт, что жена изменяла ему все 18 лет брака и их ребёнок — не от него. Вскоре после этого его супруга при таинственных обстоятельствах впадает в кому, подозрительность подталкивает Серхата начать своё расследование. Его путь за правдой приводит в самые бедные районы Стамбула, где он встречает Зейнеп. Между ними, несмотря на огромную разницу в возрасте, статусе и яростное сопротивление её семьи, вспыхивает настоящее чувство, которое ломает все барьеры и ставит под вопрос саму его прошлую жизнь.

Сколько серий в сериале «Розы и грехи»

В общей сложности зрители увидели 15 эпизодов, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 11 октября 2025
  • Серия 2 — 18 октября 2025
  • Серия 3 — 25 октября 2025
  • Серия 4 — 1 ноября 2025
  • Серия 5 — 8 ноября 2025
  • Серия 6 — 15 ноября 2025
  • Серия 7 — 22 ноября 2025
  • Серия 8 — 29 ноября 2025
  • Серия 9 — 6 декабря 2025
  • Серия 10 — 13 декабря 2025
  • Серия 11 — 20 декабря 2025
  • Серия 12 — 27 декабря 2025
  • Серия 13 — 17 января 2026
  • Серия 14 — 24 января 2026
  • Серия 15 — 31 января 2026

Розы и Грехи
Розы и Грехи драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
