Сколько серий в сериале "Ронин"?

Сколько серий в сериале "Ронин"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ронин» - новый криминальный сериал, который выходит на телеканале Рен-ТВ. В рамках первого сезона запланирован выпуск восьми эпизодов. На данный момент неизвестно, получит ли новинка второй сезон.

Иван Доронин, опытный боец спецназа, получает серьёзное ранение во время освобождения заложников и уходит в отпуск. В это время ему сообщают о смерти бывшей жены, с которой он почти не общался, кроме уплаты алиментов за сына Мишу. Иван едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать мальчика, но узнаёт, что у его жены был ещё один сын, и оба ребёнка живут с отчимом. Оставшись в деревне для оформления опеки над Мишей, Иван временно заменяет отчима на работе почтальоном. Развозя письма, он сталкивается с трудностями, где пригодятся навыки спецназовца. Ему предстоит защищать покой деревни, стать отцом для двоих детей и вступить в борьбу с чиновником за любовь местной девушки.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ронин
Ронин боевик
2025, Россия
0.0
