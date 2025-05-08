Меню
Сколько серий в сериале «Рикошет»?

Сколько серий в сериале «Рикошет»?

Олег Скрынько 8 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

«Рикошет» — российский криминально-драматический триллер, который вышел на телеканале НТВ. Проект состоит из двух сезонов. Первый вышел в 2019 году, а второй был представлен в 2022 году. Каждый из сезонов насчитывает по 16 эпизодов (то есть всего 32 эпизода). Продолжительность каждого — 48 минут. Ныне сериал доступен для просмотра на таких сервисах, как PREMIER, «Иви», «Смотрешка», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ», «Триколор Кино и ТВ», «Большое ТВ» и сайт НТВ.

Это история о мужчине по имени Денис, который в 90-е занимался криминалом и в итоге был вынужден инсценировать свою гибель. Спустя 20 лет он возвращается в родной город Анинск, где у него осталась сестра. Кроме того, он обнаруживает, что здесь всем заправляют бандиты. Чтобы искупить ошибки прошлого, Денис решает дать отпор преступности.

