Сколько серий в сериале «Резервация» (2026)?

«Резервация» российский, сериал стартовавший 1 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатре KION. Проект основан на научно-фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности» (2003).
Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает 8 эпизодов.
Сериал повествует о бывшем полицейском Сергее, который проникает в закрытый аномальной зоной город Тополёво. Отрезанные от мира жители выживают под контролем властей, а дети исчезают, заставляя героя раскрывать тайны зоны ради спасения семьи.
Авторизация по e-mail