Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Резервация» (2026)?

Сколько серий в сериале «Резервация» (2026)?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 февраля 2026 Дата обновления ответа: 19 февраля 2026

«Резервация» российский, сериал стартовавший 1 февраля 2026 года в онлайн-кинотеатре KION. Проект основан на научно-фантастическом романе Станислава Гимадеева «Принцип четности» (2003).

Сколько серий включает сериал?

Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает 8 эпизодов.

О чем сериал

Сериал повествует о бывшем полицейском Сергее, который проникает в закрытый аномальной зоной город Тополёво. Отрезанные от мира жители выживают под контролем властей, а дети исчезают, заставляя героя раскрывать тайны зоны ради спасения семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Резервация
Резервация триллер, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 13 комментариев
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс
Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски
«Остаться в живых» в российских реалиях: этот драматический сериал 2026 будет покруче голливудских
Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности»
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше