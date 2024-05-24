Сколько серий в сериале "Редкая птица"? (2024)

"Редкая птица" — российский телесериал в жанре военной драмы, премьера которого состоялась на стриминге Kion 9 мая, приуроченная к празднованию Дня Победы. Сериал состоит из четырех серий.
Действие разворачивается в 1943 году. Анна Петрова, боевая лётчица, получившая тяжёлую травму, возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты». Руководство завода, не подозревая о её травме, поручает Анне и майору Зотову перегнать опытный образец «Кречета» на фронт. Помимо стремления к победе над врагом, Анна движима личной целью: она намерена отомстить немецкому лётчику майору Бриггелю, из-за которого погиб её возлюбленный.
