Сколько серий в сериале "Редкая птица"? (2024)

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Редкая птица" — российский телесериал в жанре военной драмы, премьера которого состоялась на стриминге Kion 9 мая, приуроченная к празднованию Дня Победы. Сериал состоит из четырех серий.

Действие разворачивается в 1943 году. Анна Петрова, боевая лётчица, получившая тяжёлую травму, возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты». Руководство завода, не подозревая о её травме, поручает Анне и майору Зотову перегнать опытный образец «Кречета» на фронт. Помимо стремления к победе над врагом, Анна движима личной целью: она намерена отомстить немецкому лётчику майору Бриггелю, из-за которого погиб её возлюбленный.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Редкая птица
Редкая птица драма, военный
2024, Россия
0.0
