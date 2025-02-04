Сколько серий в сериале «Разбитые сердца»?

Наш ответ:

«Разбитые сердца» — российский мелодраматический мини-сериал, который вышел 12 ноября 2016 года. Фильм состоит из четырех эпизодов. Общий хронометраж — 172 минуты. Главной героиней выступает девушка Люба, которая выросла в обеспеченной семье и никогда не знала, что значит в чем-то нуждаться. У Любы есть любимый муж, хорошие родители, а также прилежная и красивая дочь. Идиллия рушится после неожиданной смерти отца Любы. Он успевает рассказать, что у него есть еще одна, незаконная дочь. Двадцать лет назад мужчина бросил беременную от него женщину. Напоследок он просит Любу отыскать свою сестру. Ею оказывается Вика, которая, потеряв мать, попала в детдом. После ей пришлось воровать, чтобы выжить, за что угодила в тюрьму. Люба берется ей помочь.