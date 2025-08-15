Сколько серий в сериале «Расскажи мне, как любить»?

«Расскажи мне, как любить» — турецкий мелодраматический сериал, вышедший в России на «Домашнем» и доступное на сайте телеканала. Также шоу можно в полном объеме посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».
Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 73 эпизода. Продолжительность каждого — в районе 45 минут. Последняя серия длится 65 минут.
В центре сюжета — переводчица Лейла, в которую влюбляется ее начальник Хашмет — это влиятельный и грозный человек, которому лучше дорогу не переходить. Хашмет предлагает Лейле пожениться, но в день свадьбы она все-таки отказывается, поскольку не хочет делить жизнь с преступником. Это вызывает гнев и ревность со стороны Хашмета. Лейла сбегает и в дальнейшем знакомится с обанкротившимся ресторатором Альпером, которого обманула жена. Женщина ныне находится в коме после автокатастрофы, а Альпер самостоятельно воспитывает дочь и племянниц.
