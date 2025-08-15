Сколько серий в сериале «Расскажи мне, как любить»?

Наш ответ:

«Расскажи мне, как любить» — турецкий мелодраматический сериал, вышедший в России на «Домашнем» и доступное на сайте телеканала. Также шоу можно в полном объеме посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».

Сколько серий включает шоу?

Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 73 эпизода. Продолжительность каждого — в районе 45 минут. Последняя серия длится 65 минут.

О чем сериал