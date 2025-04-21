Сколько серий в сериале "Расклад на убийство"?

Наш ответ:

«Расклад на убийство» - новый мистический сериал, вышедший на канале ТВ-3 13 апреля 2025 года. В общей сложности шоу состоит из четырех эпизодов.



Напомним вам сюжет. Бывший следователь Вера, пережив тяжёлую утрату — смерть близкого человека и потерю ребёнка — пытается найти опору в жизни. Оставив службу, она начинает обращаться к таро, с помощью которых устанавливает мистическую связь с умершей матерью. Та будто бы помогает ей распутывать сложнейшие и громкие дела. Муж Веры, тоже следователь, категорически против её возвращения к прежней работе и не верит в гадания, что вызывает напряжение в семье. Однако Вера не готова сидеть сложа руки — она стремится быть нужной и верит, что интуиция и подсказки карт ведут её по правильному пути.

