Сколько серий в сериале "Расклад на убийство"?

Сколько серий в сериале "Расклад на убийство"?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

«Расклад на убийство» - новый мистический сериал, вышедший на канале ТВ-3 13 апреля 2025 года. В общей сложности шоу состоит из четырех эпизодов.

Напомним вам сюжет. Бывший следователь Вера, пережив тяжёлую утрату — смерть близкого человека и потерю ребёнка — пытается найти опору в жизни. Оставив службу, она начинает обращаться к таро, с помощью которых устанавливает мистическую связь с умершей матерью. Та будто бы помогает ей распутывать сложнейшие и громкие дела. Муж Веры, тоже следователь, категорически против её возвращения к прежней работе и не верит в гадания, что вызывает напряжение в семье. Однако Вера не готова сидеть сложа руки — она стремится быть нужной и верит, что интуиция и подсказки карт ведут её по правильному пути.
 

Расклад на убийство

Расклад на убийство
Расклад на убийство детектив, мистика
2025, Россия
0.0
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
