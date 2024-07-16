Сколько серий в сериале "Пятая группа крови"?

Меню
Олег Скрынько 16 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Пятая группа крови" состоит из 16 серий. Премьера сериала состоялась на телеканале Россия 1 17 января 2011 года. Главную роль исполнила популярная актриса Серафима Огарёва. Действие сериала охватывает несколько десятилетий, начиная с 1960-х годов и продолжая до более современных времён.

История героев этой многосерийной эпопеи начинается в середине 1960-х годов. Руслан и Анфиса, главные персонажи этой саги, не подозревают о предстоящих переменах. У них появляется дочь, Динка, которая вырастет неординарной и сильной личностью. Её жизнь будет наполнена испытаниями: встречи и расставания, рождение детей и поиск настоящего счастья. Сюжет разворачивается до наших дней, создавая захватывающий житейский роман.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пятая группа крови
Пятая группа крови мелодрама
2011, Россия
0.0
