Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Пять копеек"?

Сколько серий в сериале "Пять копеек"?

Олег Скрынько 20 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пять копеек» - комедийный сериал, премьера которого состоялась на стриминге Premier 1 августа 2024 года. В общей сложности в первом сезоне сериала предполагается 8 эпизодов. Последняя серия выйдет на платформе 22 августа 2024 года.

На заводе «АвтоВАЗ» происходит необычная история: один из механиков спрятал несколько килограммов золота в «Жигулях» из первой партии. Годы спустя его внучка Даша решает найти этот скрытый клад, но она далеко не единственная, кому стало известно о сокровище. К поискам присоединяются спортивный комментатор и блогер Марина, местный бизнесмен, его амбициозный племянник Юлик и ловкий вор-аферист Жора. В эту авантюру волей судьбы втягиваются и другие герои: бывший парень Даши Петров, жених Марины — финский хоккеист Йохеннес, а также честный полицейский Роман. Их ожидает захватывающая гонка за золотом, в которой каждый будет играть по своим правилам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять копеек
Пять копеек приключения
2024, Россия
0.0
