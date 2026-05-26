Сколько серий в сериале "Пугало"?

«Пугало» — популярная южнокорейская дорама, увидевшая свет в 2026 году.

В сериале «Пугало» 12 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:

Талантливый сеульский детектив Кан Тхэ-джу получает понижение и оказывается сослан в свой родной провинциальный городок Кансон. Он не намерен сдаваться и жаждет реабилитации, чтобы поскорее вернуть утраченные позиции. Тут как раз подвернулось дело — в Кансоне происходит серия жестоких убийств. Кан Тхэ-джу уверен: распутает этот клубок — и с триумфом вернётся в столицу. Но на деле расследование оказывается гораздо сложнее, чем он думал. Вдобавок ему постоянно мешает прокурор Чха Щи-он — его заклятый враг, с которым они не ладят ещё с самой школы.