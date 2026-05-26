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Сколько серий в сериале "Пугало"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 мая 2026 Дата обновления ответа: 26 мая 2026

«Пугало» — популярная южнокорейская дорама, увидевшая свет в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Пугало» 12 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:

  • Серия 1 — 20 апреля 2026
  • Серия 2 — 21 апреля 2026
  • Серия 3 — 27 апреля 2026
  • Серия 4 — 28 апреля 2026
  • Серия 5 — 4 мая 2026
  • Серия 6 — 5 мая 2026
  • Серия 7 — 11 мая 2026
  • Серия 8 — 12 мая 2026
  • Серия 9 — 18 мая 2026
  • Серия 10 — 19 мая 2026
  • Серия 11 — 25 мая 2026
  • Серия 12 — 26 мая 2026

О чем сериал:

Талантливый сеульский детектив Кан Тхэ-джу получает понижение и оказывается сослан в свой родной провинциальный городок Кансон. Он не намерен сдаваться и жаждет реабилитации, чтобы поскорее вернуть утраченные позиции. Тут как раз подвернулось дело — в Кансоне происходит серия жестоких убийств. Кан Тхэ-джу уверен: распутает этот клубок — и с триумфом вернётся в столицу. Но на деле расследование оказывается гораздо сложнее, чем он думал. Вдобавок ему постоянно мешает прокурор Чха Щи-он — его заклятый враг, с которым они не ладят ещё с самой школы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пугало
Пугало драма, криминал, триллер
2026, Южная Корея
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