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Сколько серий в сериале "Псы и волки"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 апреля 2026 Дата обновления ответа: 28 апреля 2026

«Псы и волки» — детективный сериал на НТВ, который выходит в эфир весной 2026 года.

Количество эпизодов в детективе

В сериале «Псы и волки» 4 эпизода, которые выйдут на экраны 1 мая 2026 года.

О чем сериал:

Главный герой — бывший криминальный авторитет 1990-х Алексей Шувалов по кличке Магабан. Он давно завязал с преступным прошлым и теперь работает простым банщиком в уединённой бане, скрытой от посторонних глаз. Охрану этого заведения несёт Игорь Рубцов по прозвищу Брюс — в недавнем прошлом оперативник, которого когда-то боялся весь город. Между Магабаном и Брюсом нет ни капли симпатии: бывший бандит и бывший страж порядка терпеть друг друга не могут.

Но однажды в бане происходит громкое двойное убийство. Находят мёртвыми начальника полиции Пугалова и криминального авторитета по кличке Бетховен. Шувалов и Рубцов моментально становятся главными подозреваемыми. Теперь, несмотря на взаимную ненависть и полное недоверие, им придётся забыть о распрях, объединиться и попытаться вычислить того, кто их так ловко подставил. Вдвоём они начинают искать настоящего убийцу — общего врага, который решил сыграть на их противостоянии.

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Псы и волки
Псы и волки детектив, комедия
2026, Россия
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