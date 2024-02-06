Сколько серий в сериале "Провожающая в последний путь Фрирен"?

Наш ответ:

Сериал "Провожающая в последний путь Фрирен" состоит из 25 эпизодов, каждый продолжительностью 30 минут, а заключительная серия 1-го сезона выходит 1 марта 2024 года.

В 1-м сезоне главный герой, колдун Фрирен, печально прощается с супергероем Химмелем, жрецом Хейтером и отважным воякой Эйзеном. Они вместе преодолели множество трудностей, но теперь их пути разошлись. В последний момент, когда жрец Хейтер умирает (ведь век эльфов гораздо короче жизни человека), он настаивает, чтобы Фрирен принял молодого парня в подмастерья. Его зовут Ферн. Под воздействием любви к сбору волшебных заклинаний, Фрирен и его спутники отправляются в путешествие по местам, где герои прошлого создавали свои легендарные истории.