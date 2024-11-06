Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Противостояние"?

Сколько серий в сериале "Противостояние"?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Противостояние» - отечественный детективный сериал, вышедший в 2024 году. Премьера сериала, основанного на знаменитом романе Юлиана Семенова, состоялась 26 сентября 2024 года, тогда как финал состоится 7 ноября 2024 года. В общей сложности запланирован выпуск 8 эпизодов.

Кратко напомним, о чем идет речь. Одно убийство – и десяток нераскрытых вопросов. Найденное обезглавленное тело будто списано со страниц старого детектива, но каждая деталь дела – запутанная головоломка. Жестокий почерк преступника вызывает отсылки к событиям 1945 года под Бреслау, где произошло похожее убийство, однако жертва того случая до сих пор не идентифицирована. Отыскать связь между этими запутанными делами берутся опытный полковник Костенко и его новый напарник Тадава.

Противостояние
Противостояние детектив
2024, Россия
0.0
