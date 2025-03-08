Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Прощай, любимая»?

Сколько серий в сериале «Прощай, любимая»?

Олег Скрынько 8 марта 2025 Дата обновления: 11 марта 2025
Наш ответ:

«Прощай, любимая» — российский детективный сериал, вышедший в марте 2014 года. Первый и единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Сериал доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, START, «Кинопоиск», «Иви» и KION.

Отправной точкой сюжета становится обнаружение в московском парке трупа 40-летней женщины. Следствие полагает, что смерть была ненасильственной и отказывается возбуждать уголовное дело, однако супруг погибшей Сотников убежден, что это убийство. Будучи математиком и банковским аналитиком, Сотников инициирует собственное расследование. В дальнейшем он устанавливает, что жену действительно убили. Кроме того, выясняется, что у нее был любовник.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прощай, любимая...
Прощай, любимая... детектив, криминал
2014, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше