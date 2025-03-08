Сколько серий в сериале «Прощай, любимая»?

«Прощай, любимая» — российский детективный сериал, вышедший в марте 2014 года. Первый и единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Сериал доступен для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, START, «Кинопоиск», «Иви» и KION.
Отправной точкой сюжета становится обнаружение в московском парке трупа 40-летней женщины. Следствие полагает, что смерть была ненасильственной и отказывается возбуждать уголовное дело, однако супруг погибшей Сотников убежден, что это убийство. Будучи математиком и банковским аналитиком, Сотников инициирует собственное расследование. В дальнейшем он устанавливает, что жену действительно убили. Кроме того, выясняется, что у нее был любовник.
