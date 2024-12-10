Сколько серий в сериале «Прометей»?

Наш ответ:

«Прометей» — российский фантастический триллер, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 декабря 2024 года. Также шоу можно смотреть на стрим-сервисе «Иви». Сезон включает восемь эпизодов продолжительностью по 45 минут каждый.



По сюжету 19 мая 1998 года из Республики Алтай вылетает пассажирский самолет, следующий по маршруту Барнаул — Москва. Однако вскоре после взлета лайнер бесследно пропадает. Однако 19 мая 2022 года один из пассажиров звонит своей семье из столичного аэропорта «Внуково» и сообщает, что полет прошел нормально и скоро об будет дома. В дальнейшем выясняется, что звонок действительно поступил из заброшенного таксофона во «Внуково». Но как это возможно? Расследовать это мистическое дело берется бывший работник спецслужб Шапошников, а также наблюдательная журналистка Анна, физик Вадим и оператор-технарь Никита.