Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Прометей»?

Сколько серий в сериале «Прометей»?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Прометей» — российский фантастический триллер, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 декабря 2024 года. Также шоу можно смотреть на стрим-сервисе «Иви». Сезон включает восемь эпизодов продолжительностью по 45 минут каждый.

По сюжету 19 мая 1998 года из Республики Алтай вылетает пассажирский самолет, следующий по маршруту Барнаул — Москва. Однако вскоре после взлета лайнер бесследно пропадает. Однако 19 мая 2022 года один из пассажиров звонит своей семье из столичного аэропорта «Внуково» и сообщает, что полет прошел нормально и скоро об будет дома. В дальнейшем выясняется, что звонок действительно поступил из заброшенного таксофона во «Внуково». Но как это возможно? Расследовать это мистическое дело берется бывший работник спецслужб Шапошников, а также наблюдательная журналистка Анна, физик Вадим и оператор-технарь Никита.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прометей
Прометей фантастика, детектив
2024, Россия
0.0
