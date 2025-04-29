Сколько серий в сериале «Про это самое»?

Наш ответ:

«Про это самое» — российский комедийный сериал, вышедший на телеканале ТНТ в апреле 2025 года. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Два заключительных стали доступны 24 апреля. Продолжительность каждой серии — около 24 минут. Ныне посмотреть «Про это самое» можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Кинопоиск».



В центре сюжета — парень Митя, который спустя восемь лет обучения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга возвращается в родную деревню Озерное. Односельчане очень ждали Митю, ведь на его обучения были потрачены общие средства, а местная больница нуждается во враче. Однако выясняется, что специализация Мити — сексология. Это вызывает всеобщее возмущение среди консервативного населения Озерного, но в дальнейшем выясняется, что на самом деле многие здесь нуждаются в сексуальном просвещении и решении интимных проблем.