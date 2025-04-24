Сколько серий в сериале "Призрачная связь"?

Наш ответ:

«Призрачная связь» - новинка отечественного производства, вышедшая целиком 11 апреля 2025 года. В общей сложности в рамках сериала выпущено четыре эпизода.



Напомним вам сюжет. Студентка фармакологического факультета мечтает посвятить жизнь разработке лекарства, способного спасти людей от онкологических заболеваний. Финансовое положение не позволяет ей сосредоточиться только на учёбе, поэтому она подрабатывает. Однажды девушка устраивается на работу в Ледовый дворец и становится свидетельницей несчастного случая: во время тренировки тренер получает тяжёлую травму на льду. Незадолго до того, как он теряет сознание, замечает её уходящей в подтрибунное помещение. Позже мужчина впадает в кому, а его дух появляется перед ней, умоляя о помощи. Пытаясь избавиться от сверхъестественного присутствия, девушка соглашается помочь и вместе с ним начинает расследование обстоятельств произошедшего. Постепенно между ними возникает чувство, которое меняет их обоих.