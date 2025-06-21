Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Приворот»?

Сколько серий в сериале «Приворот»?

Олег Скрынько 21 июня 2025 Дата обновления: 21 июня 2025
Наш ответ:

«Приворот» — российский мелодраматический сериал с элементами мистики, премьера которого состоялась 8 июня 2025 года на телеканале ТВ-3. Сезон состоит из четырех эпизодов.

В центре сюжета — девушка Варя, чья жизнь складывается как нельзя лучше. Она нашла свое призвание, став кондитером, а вскоре она собирается выйти замуж за Илью, с которым мечтает прожить до самой смерти. Однако у Алина, старшая сестра Вари, на это не согласна. В отличие от Вари, Алина несчастна в браке, хотя и не подает виду. Обуреваемая завистью Алина стремится во что бы то ни стало отбить у сестры Илью. Для этого она прибегает к черной магии, но приворотный ритуал оборачивается сущим кошмаром для всех причастных.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приворот
Приворот мелодрама, мистика
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше