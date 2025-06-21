Сколько серий в сериале «Приворот»?

Наш ответ:

«Приворот» — российский мелодраматический сериал с элементами мистики, премьера которого состоялась 8 июня 2025 года на телеканале ТВ-3. Сезон состоит из четырех эпизодов.



В центре сюжета — девушка Варя, чья жизнь складывается как нельзя лучше. Она нашла свое призвание, став кондитером, а вскоре она собирается выйти замуж за Илью, с которым мечтает прожить до самой смерти. Однако у Алина, старшая сестра Вари, на это не согласна. В отличие от Вари, Алина несчастна в браке, хотя и не подает виду. Обуреваемая завистью Алина стремится во что бы то ни стало отбить у сестры Илью. Для этого она прибегает к черной магии, но приворотный ритуал оборачивается сущим кошмаром для всех причастных.