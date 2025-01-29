Сколько серий в сериале "Приказа умирать не было"?

Наш ответ:

«Приказа умирать не было» - военная драма, премьера которой состоялась 24 февраля 2023 года. В общей сложности был снят один сезон, включающий в себя восемь эпизодов. Продолжение так и не было выпущено, но зрители все еще надеются, что популярный телепроект однажды вернется в эфир.



По сюжету застенчивый аспирант Дмитрий Неретин отправляется на фронт в роли переводчика. После напряжённых недель сражений наступает затишье. Разведчики приводят пленного — немецкого капитана, но ночью он таинственно погибает. Неретин выясняет, что его убили прямо в расположении части. Теперь Дмитрию предстоит раскрыть, кто из соратников не дал пленному выдать важные секреты врага, и вычислить предателя в своих рядах.