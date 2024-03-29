Сколько серий в сериале "Престиж"?

Меню
Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Престиж» 8 серий. Финал первого сезона состоялся 28 марта 2024 года на стриминговой платформе Start.

«Престиж» — криминальная детективная комедия, режиссером которой выступил Сергей Сенцов («1703», «Физрук»). Место действия — поселок с говорящим названием Престиж. Это элитное убежище, где проживают высокопоставленные чиновники, успешные топ-менеджеры и известные оперные дивы вместе со своими семьями и верными слугами. Но спокойствие этого утонченного общества нарушается внезапным убийством няни семьи Филимоновых. Трагический инцидент заставляет обитателей Престижа взглянуть друг на друга с подозрением и задать себе непростой вопрос: насколько безупречны те, кому они доверяют самое дорогое — своих детей? Под зорким глазом "королевы местной полиции" Елизаветы Егоровны начинается тщательное расследование, раскрывающее, что каждый из обитателей Престижа скрывает свои собственные тайны и имеет свои мотивы для убийства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Престиж
Престиж детектив, драма, комедия
2024, Россия
0.0
