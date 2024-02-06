Сколько серий в сериале "Повышая градус"?

В 1 сезоне сериала "Повышая градус" 13 эпизодов по 25 минут.
В первом сезоне сериала "Повышая градус" ликеро-водочный завод в провинции перешел под управление новых владельцев из Москвы. На пост генерального директора ЛВЗ пришел молодой и амбициозный Владимир, который недавно закончил международный институт и стремится к крупным достижениям. Сразу же после прихода он решает провести реорганизацию и избавиться от всего старого. Конкретнее, он хочет уволить бывшую секретаршу Дину, которая долгие годы была любимицей всех сотрудников, экстравагантную техника-наладчика конвейера Иру и слишком требовательную качеству молодого технолога Татьяну. В ответ уволенные сотрудницы завода решают объединиться...
